عميد بلدية طرابلس المركز يناشد الحكومة المنتهية وضع حل للعائلات المقيمة في المباني المتهالكة

ناشد عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، اليوم الجمعة الحكومة المنتهية والجهات المختصة بوضع حلول للعائلات التي تسكن في المباني المتهالكة بنطاق البلدية.

وقال الخليفي في تصريح لموقع ”أخبار ليبيا 24″ المباني والعمارات السكنية في شارع الرشيد وشارع المعري وشارع بالخير تعتبر متهالكة وإيله للسقوط وعمرها أكثر من 80 و 90 عاماً.

وأضاف عميد البلدية، أنه لم يتم التواصل معهم حتى الآن من قبل الحكومة والجهات المختصة، بالرغم من المناشدات المستمرة.

وأوضح الخليفي، أن الأيام الماضية توفي شخص إثر انهيار سقف شقة يسكنها بشارع الرشيد، وبعدها بيوم واحد انهار سقف آخر وجزء من عمارة سكنية في شارع بالخير، وهذه العمارة تسكنها عائلتين لديهم أطفال.

ودعا عميد البلدية، العائلات للخروج من العمارات المتهالكة عدة مرات حفاظاً على حياتهم، مؤكداً أن العائلات رافضة الخروج بحجة أنه ليس لديهم مكان آخر يسكنون فيه وليس لديهم إمكانية الإيجار أيضاً.

وطالب الخليفي الحكومة المنتهية بوضع حل لهذه العائلات حتى تتم صيانة وترميم هذة المباني أو تعويضهم.

وعن تعويض العائلات التي تسكن بالعمارات والمباني القديمة إبان النظام السابق أجاب قائلاً: ”ملف العمارات السكنية القديمة في شارع الرشيد وشارع بالخير وشارع المعري والمدينة المركز ملف شائك، ويطول شرحه”.

واستطرد: ”لكن إبان النظام السابق لم يتم تعويض كل العائلات، فعندما يتم التعويض 100 ‎%‎ كان النظام السابق يقوم بهدم المباني الإيله للسقوط، وهذه العمارات بها مشكلة ملكيات متعددة”.

وأوضح أن أصحاب هذه العمارات بينهم مالك رسمي بعد أن انهى قيمتها وملك الشقة السكنية، وبعضها تخصيص، وبعضها بعد أن يتم إسقاطها تحت القانون رقم 4 يأتي أصحاب الأرض بعد الإزالة ويرفع دعوى ويكسبها”.

وتابع: ”لهذا يتخوف السكان من الخروج في حال عدم وجود بديل، ولا يستطيعون البيع بسبب ذلك بالرغم من ارتفاع قيم الشقق السكنية هناك، فالتاجر الذي يريد الشراء من السكان يريد ضمانات من الدولة”.