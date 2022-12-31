التركاوي: فرقاء ليبيا يطبقون دورهم وفق الدولار

أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، أن الفرقاء في ليبيا يطبقون دورهم في العملية السياسية وفق الدولار”.

وقال التركاوي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “ما يحدث في ليبيا مسرحية سياسية هزلية للأسف فرقاء ليبيا يطبقون دورهم وفق الدولار”.

وكان التركاوي، قد انتقد في تصريح سابق مهام الخطة الأممية الجديدة في ليبيا وعدم الإسراع في اقتراح خطط جديدة تدعو للوصول للانتخابات الشرعية في البلاد.

وأوضح أن ”الشعب يشاهد فصول الخطة والدُمى أمام جدلية كومبارس منظومة الخطة الأممية وهى تمثل أدوار مسرحية الانتخابات والقاعدة الدستورية، حول خرافات محاصصة المناصب السيادية طرابلس وبرقة وفزان”.