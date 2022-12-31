تعليم بنغازي: إيقاف الدراسة بالمدارس التي يزيد فيها نسبة إنتشار “الفيروس التنفسي” عن 50%

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي في بيان لها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأفادت المراقبة، بأن الدراسة ستستمر بشكل اعتيادي من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي

مؤكدة بأن إيقاف الدراسة في المدارس التي تزيد نسبة الإصابة فيها لأكثر من 50% من طلابها ..

وأوضحت المراقبة أن ذلك يأتي بسبب انتشار فيروسات الجهاز التنفسي، لافتة إلى أن القراءات تبين ارتفاع عدد المصابين وشراسة الفيروسات ونشاطها بين الفئة العمرية من عمر 1-10 سنوات، وفق تعبيرها.

يذكر أن أيقاف الدراسة إجراء قامت به عدة بلديات خلال الفترة الماضية، بينها غريان وسبها وطبرق وأجدابيا، وذلك جراء تزايد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.

وبيّنت البلديات أن قرار التعليق يهدف إلى الحد من انتشار الفيروسات الشتوية بين الطلاب، منبّهة في الوقت نفسه على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية ووصايا المركزي الوطني لمكافحة الأمراض.