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فيصل الفيتوري: سفارة ليبيا في واشنطن أصبحت دكان آل المنقوش

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد فيصل الفيتوري، المحلل السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن سفارة ليبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن أصبحت دكان آل المنقوش، في إشارة إلى وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش.

وقال “الفيتوري”، في منشور له عبر فيسبوك، إن “نجلاء المنقوش طردت جميع الموظفات القديرات في السفارة وأتت بأقاربها وصاحبتها حتى أصبحت السفارة لا تجد أحدًا يرد على التليفون ولا أيضا حتى من يفٌرغ صندوق البريد وصندوق المكالمات”.

وأوضح؛ “أحاول التقديم على تأشيرة زيارة إلى ليبيا كل ما حاولت فعله هو كتابة Review على غوغل عدة مندوبين لشركات فقدوا الأمل”.

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فيصل الفيتوري

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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