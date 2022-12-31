إطلاق حملة للكشف عن الإصابة بالأمراض المزمنة بمدن ليبيا

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حملة خلال هذه الأيام، للكشف عن الإصابة بالأمراض المزمنة في جميع المدن والمناطق الليبية.

وقال المركز في بيان له، إن حملة المسح الصحي لعوامل الإصابة بالأمراض المزمنة تتواصل هذه الأيام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهدفها تجميع قاعدة بيانات تساعد علي تحديد الأسباب المؤدية للإصابة بمثل هذه الأمراض، وتحديد الخطط والاستراتيجيات للقضاء عليها.

ومن ناحية أخرى، اختتم المركز ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين في مدينة سرت أمس الخميس، حول مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا.

واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفرع المركز بمدينة سرت، ومستشفى إبن سينا التعليمي، وشارك فيها أكثر من 24 إعلامي من مختلف التخصصات الإعلامية.