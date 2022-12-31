بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 31 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 31 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تتكاثر السحب علي مناطق أقصى الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد اغلب مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا رعدية ، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على سرت، و ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلي شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 21)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم علي بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (درنة-طبرق حتى أمساعد) و تشمل الفرصة يوم الغد اغلب المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .

الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على اغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجغبوب.

الرياح: شمالية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).