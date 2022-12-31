الارصاد: أمطار متفرقة وجيدة اليوم وغدا يصحبها خلايا رعدية بهذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 31/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن السحب تتكاثر من صباح اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة الى جيدة احيانا خاصة علي المنطقة الممتدة من ( درنة – طبرق حتى امساعد) وتشمل فرصة الامطار يوم الغد اغلب مناطق الشمال الشرقى وتمتدالى بعض مناطق الدواخل ، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ووفقا للتقرير تبقى الأجواء مستقرة على باقى مناطق البلاد، و درجات الحرارة القصوي على معظم مناطق ليبيا تتراوح مابين (17–21)مْ ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الاخضر، وتكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر حيت تسجل (06)مْ خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربى ومرتفعات الجبل الاخضر.

والله اعلم