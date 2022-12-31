لملوم: ما يحدث في “الزاوية” لم يعد مستغرباً في بلد “المجموعات المسلحة” فيه تتكالب على السلطة

قال رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان ” طارق لملوم “، إن “ما يحدث في مدينة الزاوية وتحديداً بمنطقة الحرشة لم يعد مستغرباً في بلد أصبحت المجموعات المسلحة تتكالب على السلطة فيه، وجميعها تابعة للحكومات السابقة والحالية وتحصل على رواتب وترقيات منها. بحسب قوله .“.

وأشار لملوم في تصريحات صحفية، إلى أن “هذه المناطق تتسع فيها بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي.“.

في المقابل، ندد ممثل أعيان وحكماء الزاوية البشتي الزحوف، بكثرة حالات القتل في المدينة. وقال إن “الزاوية شهدت خلال شهر واحد ما لا يقل عن ثماني حالات قتل، ثلاث منها وقعت في يوم واحد فقط..“.