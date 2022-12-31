شركة راس لانوف: نجاح اختبار محطة التحلية الأولى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2022

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز نجاح اختبار محطة التحلية الأولى 20G12A1 بطاقة إنتاجية بلغت 100%.

وأكدت شركة راس لانوف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمحطة وصلت إلى 100% بمعدل إنتاج ( 335 متر مكعب في الساعة / مياه محلاة ) وظهرت كل نتائج القراءات والتحاليل مطابقة للتصميم.

ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 99.6% ويجري التجهيز لتجارب تشغيل المحطة الثانية ووحدة مياة الشرب.

ولفتت الشركة إلى أن هذا المشروع الحيوي سيوفر كميات كبيرة من المياه المحلاة سواءً لوحدات المرافق بالمجمع الصناعي أو لتغطية احتياجات المدينة السكنية بعد تنفيذ مشروع خط نقل المياه من المجمع الصناعي إلى المدينة السكنية .