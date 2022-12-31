هددا بتفجير محطة مترو في باريس.. السلطات الفرنسية تعتقل شخصين أحدهما ليبي

العنوان-باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، مواطن فرنسي وآخر يحمل الجنسية الليبية، بعد تهديدهما بتفجير محطة مترو في باريس.

وقالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية إن رجلاً فرنسيا يبلغ من العمر 51 عاما وليبياً يبلغ من العمر 29 عامًا اعتقلا في جار مونبارناس في باريس في صباح يوم الجمعة.

وأوضحت صحيفة لو فيغارو أن أحدهم قال وقت اعتقاله إنه يريد تفجير كل شيء، وكرروا نفس التهديد بعد اعتقالهم.

وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية أعلنت أن الاثنين محتجزان لدى الشرطة بتهمة الدعوة إلى الإرهاب، مؤكدة أن أجهزة المخابرات لا تعرفهما.

وأكدت صحيفة لو فيغارو أن مكتب المدعي العام في باريس أكد أن الاثنين بلا مأوى ، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى إدمان الكحول، قد يعاني الفرنسي أيضًا من اضطرابات نفسية.

وأوضحت لو فيغارو أن الضباط عثروا في المختبر المركزي في منطقة الشرطة على تسعة اسطوانات غاز مملوءة ولكن غير ضارة في حقائب الرجال لا علاقة لها بإطلاق النار.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية جيرالد دامينين طلب من الحاكم العام للشرطة زيادة الأمن في جميع مراكز العاصمة، مرجحة إمكانية حشد المزيد من رجال الشرطة والجنود للعمليات الأمنية داخل وخارج المحطات.