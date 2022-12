الترهوني: الإسلام السياسي المتشدد يسعى لتجديد سيناريو المؤتمر العام بإجراء انتخابات نيابية فقط

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الترهوني أن المعضلة الأساسية التي تعرقل أي اتفاق سياسي أو عسكري أو أي اتفاق لنبذ الخلاف وتوحيد الكلمة تكمن في تنظيمات الإسلام السياسي المتمثلة في تيار الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان “الإرهابيين”.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال إن من أهم معرقلات الوصول إلى اتفاق ليبي ليبي هو هذا التيار المتشدد منذ انتخابات المؤتمر الوطني الذي كان متشبعا بتنظيم الإخوان ويرفض وجود اتفاق ليبي ليبي والذي يعني نهاية التنظيمات الإسلامية في السياسة الليبية.

وأردف أن الليبيين الآن أمام معضلة رئيسية أخرى وهي الانقسام السياسي بتمسك الحكومة منتهية الولاية بالسلطة رغم سحب الثقة منها، لأن الاتفاق بين الليبيين يعني نهايتها إلى الأبد.

وبالنسبة للخبير، فإن الذهاب إلى حوار ليبي ليبي يتطلب أولا إزاحة ما يسمى بتراكمات التنظيمات الإسلامية ومليشياتها، وإجبارها على السير في اتجاه التوافق والاستجابة لمبادرات الجهات الشرعية للحل.

كما شدد على أن أهم ما يواجه الحوار الليبي الآن هو أزمة الثقة الناتجة عن التلاعب بالانتخابات من قبل كثير من الأطراف وعلى رأسها الحكومة منتهية الولاية، ومساعي تيار الإسلام السياسي لتشويه السلطة القضائية التي تشرف على الطعون الانتخابية ونسف كثير من القوانين.

الترهوني اختتم بالقول إن التيار المتشدد يسعى لتجديد سيناريو المؤتمر الوطني بإجراء انتخابات نيابية فقط دون الانتخابات الرئاسية بهدف تمرير القوانين التي تضمن بقاءهم، وقد يسعون لتحويل انتخاب الرئيس من خلال تصويت النواب وليس التصويت الشعبي.

