طقس رأس السنة في ليبيا.. سقوط أمطار على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، وقبل ساعات من بداية العام الجديد 2023، أن تتكاثر السحب علي مناطق أقصى الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتشمل غدا الأحد، أغلب مناطق شمال شرق ليبيا، تصحبها خلايا رعدية، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية مع ظهور بعض السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على سرت، وظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم علي بعض المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من درنة – طبرق حتى أمساعد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما في الجفرة -غات-غدامس-الحمادة ،السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

وفي الواحات – السربر – تازريو – الكفرة، تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدا على أغلب المناطق.