مصرف الجمهورية: توقف عددا من الخدمات إلى حين انتهاء الإقفال السنوي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2022

أعلن مصرف الجمهوية توقف عددا من الخدمات اعتبارا من اليوم السبت إلى حين الانتهاء من الإقفال السنوي.

وأكد مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” لعملائه أن خدمة الهاتف “مصرفي بلس، SMS ” توقفت اعتباراً من اليوم السبت إلى حين الانتهاء من الاقفال السنوي.

كما أفاد مصرف الجمهورية بتوقف “بطاقة الصديق وإيفاء والطالب” عن الشراء عبر نقاط البيع POS وذلك اعتباراً من اليوم السبت إلى حين الانتهاء من الإقفال السنوي .

وأشار المصرف أيضا إلى توقف”آلات السحب الذاتي ATM” عن العمل وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الماضي إلى حين الإنتهاء من الإقفال السنوى .