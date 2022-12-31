تعرف على حالة الطقس في أول أيام السنة الجديدة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتكاثر السحب على مناطق أقصى الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد أول أيام السنة الجديدة أغلب مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا رعدية ، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

وبحسب المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على سرت، و ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 21)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على أغلب المناطق.

وتكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم علي بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (درنة-طبرق حتى أمساعد) و تشمل الفرصة يوم الغد اغلب المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 20)مْ ولا تتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 21)مْ.

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تتكاثر السحب على اغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجغبوب، والرياح شمالية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-20)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.