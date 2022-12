العرادي: لا أعتقد أن محلسي النواب والدولة يعترفان بالمجلس الرئاسي

ليبيا – علق عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء على دعوة المجلس الرئاسي في الـ11 من يناير المقبل للقاء مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس، ضمن مبادرته لحل الخلاف حول القاعدة الدستورية.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” سننتظر هذا اللقاء،لكن لا أعتقد أن المجلسين يعترفان بالمجلس الرئاسي إلا بقدر الاعتراف الدولي، ولا أعتقد أنهما يتنازلان عن اختصاصاتهما خاصة بعد رفض مجلس النواب تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري في مارس 2021، أرجو أن أكون خاطئًا”.

