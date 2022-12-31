ليبيا.. لجنة برلمانية تناقش مستجدات قضية تسليم بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة

بحث أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، بديوان المجلس في بنغازي، مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأميركية.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف بحسب ما صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

وفي منتصف هذا الشهر سبق أن أهابت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالنائب العام الصديق الصور ضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأميركية.

ودعت اللجنة إلى إحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء.