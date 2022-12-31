العقوري: على القبائل الضغط على أبنائها من أعضاء مجلسي النواب والدولة للضغط لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية

قال المحلل السياسي عبدالله محمد العقوري إن “القبائل منوط بها في المرحلة المقبلة عدة مهام كبرى؛ بينها توحيد الصف الداخلي والجمعي لتشكيل رأي عام دافع لإجراء الاستحقاق الانتخابي”.

وناشد المحلل السياسي، في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، القبائل التي ينتمي بعض أبنائها لأي من الكيانات غير الشرعية أو المليشيات، الضغط والتهديد بسحب البساط الاجتماعي من تحت تلك العناصر المسلحة، وعدم الاعتراف بهم، مشيرًا إلى أنه عليها التوسط لزيادة الثقة بين الأطراف الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سجون المليشيات أو تبادل المحتجزين بين الأطراف السياسية المختلفة.

وأكد المحلل السياسي، أنه على القبائل الضغط على أبنائها من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وإجراء زيارات لرئيسي المجلسين للضغط لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية، والتوسط بين المرشحين السياسيين المختلفين شرقا وغربا للتوصل إلى قرارات انسحاب البعض لتوحيد الصف وعدم تشتت الأصوات الوطنية لصالح تنظيم الإخوان ومرشحيه.