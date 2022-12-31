شركة الكهرباء: صيانة دائرتي نقل الطاقة السواوة الفيلات بسرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه جرى في سرت الانتهاء من أعمال صيانة دائرتي نقل الطاقة (السواوة الفيلات) رقم (2-1) شملت تركيب وصلات حرارية جهد 30 ك . ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ذلك يأتي في إطار إجراء أعمال الصيانة لمكونات الشبكة العامة بأسرع وقت ممكن في كافة المدن الليبية .

وفي سياق منفصل صلت إلى ميناء طرابلس البحري ( 21 ) محطة ( توزيع ) جاهزة سعة من ( 500 إلى 1500) كيلو فولت أمبير.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المحطات مُورَّدة من شركة مديليك بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي .

وأشارت الشركة إلى أن توريد المحطات يهدف إلى توفير الطلب على الطاقة الكهربائية بكافة أنحاء ليبيا للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة .