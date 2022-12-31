الحكومة الليبية تفتتح حديقة جديدة في بنغازي

العنوان-بنغازي

افتتحت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا حديقة منطقة أرض زواوة في مدينة بنعازي أمس الجمعة.

وقالت الحكومة في بيان لها إن غرفة الطوارئ والتنظيم بها برئاسة فرج اقعيم افتتحت الحديقة وسط أجواء احتفالية كبيرة، وفرحة من أهالي زواوة والمناطق المجاورة لها.

وأضافت أن افتتاح الحديقة جاء ضمن أعمال غرفة الطوارئ والتنظيم ببنغازي والتي تسعى من خلالها الحكومة الليبية لرفع المعاناة عن المواطنين ونشر البهجة والسرور عليهم وتوفير أماكن للترفيه لهم.

وأشارت إلى تركيزها على تطوير البنية التحتية وإضفاء مظهر جمالي لأحياء وشوارع المدينة خاصة وليبيا عامة، مع إزاء تذليل العقبات وحل المشكلات.