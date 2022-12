لنقي: لن تكون لدولتنا هيبة إلا في جيش منضبط وشرطة محترفة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أنه لا يمكن عقد مصالحة بين الليبيين إلا بوجود سلطة وطنية واحدة قوية وبناء قدرات عسكرية وجيش موحد وفرض الأمن وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ونزع السلاح بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد أن المصالحة الوطنية في ظل الفوضى ، وانتشار السلاح، وغياب تام لهيبة الدولة لن تؤتي ثمارها.

وأضاف :”هيبة الجيش بقوته المسلحة برًا و بحرًا وجوًا، الجيش في الغرب لايملك هذه القوة جل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تملكها المناطق والمجالس العسكرية والجماعات المسلحة، فالجيش لا يتم دعمه إلا بالرواتب والمصروفات الإدارية متى ننتبه من خطر يداهمنا من تعطيل بناء الجيش وتوحيده”.

لنقي ختم : “والله لن تقوم لنا دولة إلا بإرجاع هيبتها التي يخشاها القريب والبعيد، وهيبة دولتنا في جيش منضبط وشرطة محترفة،لكن تآمر الجميع محليًا ودوليًا على إجهاض قيام جيش موحد،هذه حقيقة يجب أن نعيها لقيام دولة القانون والعدل والرخاء في أقصر زمن ممكن، غير ذلك مضيعة للوقت”.

