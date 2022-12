قال ابن شقيق أبوعجيلة المتهم في قضية لوكربي عبدالمنعم المريمي إن خارجية حكومة الوحدة لم تقدم أي مساعدات لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية لعائلة أبوعجيلة.

وأضاف المريمي للأحرار أنه بعد رفضهم التواصل مع وفد من حكومة الوحدة لم يتدخل السفير أو القنصل في الولايات المتحدة ولم يقم بالتواصل مع أبوعجيلة للاطمئنان عليه كون ذلك مسموحا به في القانون الأمريكي، وفق قوله.

وأوضح المريمي أنهم بصدد فتح صندوق جمع التبرعات لتغطية مصاريف فريق المحاماة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين والجهات أبدت استعدادها لتقديم المساعدة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post عائلة أبوعجيلة: الحكومة لم تقدم أي تسهيل للحصول على التأشيرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار