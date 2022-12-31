ليبيا.. إنشاء سوق جديد للباعة الجائلين في العاصمة طرابلس

ناقش عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي ومدير مديرية الحرس البلدي طرابلس العميد رمزي هدية مسألة إنشاء سوق خاص للباعة المتجولين وسط المدينة وإصدار تراخيص لهم.

وقالت البلدية في بيان الجمعة، إن اجتماع الخليفي وهدية تناول بالخصوص وضع الباعة المتجولين داخل العاصمة وميدان الشهداء، وذلك من أجل إيجاد حلول لهذه الشريحة و تنظيم عملهم.

وأشار عميد البلدية إلى الحرص على «إيجاد حلول و إنشاء سوق خاص يخصص كمكان لمزاولة أعمالهم وسط المدينة»؛ فيما قال العميد هدية إن مديرية الحرس البلدي ترحب بهذه الخطوة على أن تجري بشكل منظم وتحت متابعة المديرية من حيث اختصاصات الحرس البلدي.