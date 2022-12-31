سهيل الغرياني: لابد من متابعة منْ يبيع بضائع تحتوي شعارات الكفر والباطل

دعاء سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة التناصح، وزارة الاقتصاد والحكم المحلي والبلديات وجهاز الحرس البلدي، إلى متابعة ورصد الأكشاك والمحال التي تبيع ما سماها “شعارات الكفر والباطل” وفق تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “لابد أن يتابع الآباء أبناءهم وبناتهم في شراء مثل هذه الأمور التي تحتوي شعارات تخالف عقيدة المسلمين، ولابد من أن تتابع وزارة الاقتصاد والحكم المحلي والبلديات وجهاز الحرس البلدي الأكشاك والمحال التي تبيع مثل هذا وغيره مما ينشر شعارات الكفر والباطل” على حد قوله.