أمن طرابلس: وفاة أربعة شباب جراء انقلاب سيارة بطريق المطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2022

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة أربعة شباب جراء انقلاب سيارة عند الإشارة الضوئية طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وفاة أربعة شباب في حادث مروري عند الاشارة الضوئية طريق المطار نتيجة فقدان السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب سيارة حسبما أفاد ضابط التحقيق بقسم مرور ابوسليم رئيس عرفاء اول رحيل بركة.

وفي سياق منفصل وقع حادث آخر جراء تصادم سيارتين وشاحنة بطريق المطار نتيجة ارتداد إحدى المركبات دون انتباه ما أدى إلى وقوع إصابتين خطيرتين.

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