جامعة طرابلس تحصل على اعتماد الأيزو

ليبيا – أعلنت وزارة التعليم في حكومة تصريف الأعمال تحصل جامعة طرابلس على اعتماد الحصول على شهادة الأيزو 9001 عقب انتهاء لجنة التدقيق والمطابقة الدولية الخميس من زياراتها لإدارات الجامعة المختلفة.

الوزارة أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن الجامعة تحصلت شهادة اعتماد لمدة ثلاث سنوات حسبما أفاد رئيس الفريق.

وأشارت الوزارة إلى أن جامعة طرابلس قد تقدمت بطلب الاعتماد قبل خمسة أشهر استكملت خلالها جميع الوثائق المطلوبة للاعتماد والتي بناء عليها أرسل الفريق للتدقيق هذا الأسبوع.

كما ترأس الفريق خبيرًا أردنيًا وضم في عضويته عضو من الأردن وعضوين من ليبيا إضافة إلى عضو مراقب اللجنة الدولية لتقييم اداء اللجنة من تونس .

ولفتت إلى أن الجامعة سيمكن الاعتماد جامعة طرابلس من التحديث والتطوير المستمر للإجراءات الإدارية كما سيتم الإعلان على الاعتماد بالموقع الدولي للجهة المانحة وتصدر الشهادة خلال أسبوعين.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن يكون هذا الاعتماد دافعا لبقية الجامعات الليبية للتقدم حيث إن يمنح لأول مرة لجامعة ليبية كما يجعل جامعة طرابلس من أوائل الجامعات المعتمدة في شمال أفريقيا.

وتقدمت الوزارة والعاملون بها التهاني للقائمين على هذه المؤسسة العريقة ويشدون على أيدي البقية من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل وفق المعايير الدولية في العمل المؤسسي من أجل النهوض بالتعليم إلى أعلى المراتب.

