2022
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يناير
ويليامز تقترح 24 يونيو موعدا للانتخابات
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فبراير
البرلمان يسمى “باشاغا” رئيسا للحكومة ويصدر التعديل الدستوري الـ12
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مارس
- حكومتان شرقا برئاسة باشاغا وغربا برئاسة الدبيبة
- حراك عسكري وتهديد بإغلاق النفط
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أبريل
- إعلان القوة القاهرة جراء إغلاقات النفط
- لجنة الخمسة عن الشرق تعلق عملها
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مايو
- باشاغا يدخل طرابلس وينسحب بعد ساعات
- اندلاع اشتباكات في العاصمة
- إقالة أسامة جويلي
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يونيو
- انتهاء صلاحية اتفاق جنيف
- فشل توافق عقيلة والمشري في جنيف
- وليامز تغادر منصبها
- إقالة صنع الله وتعيين بن قدارة
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يوليو
- رفع القوة القاهرة
- الناظوري يزور طرابلس لأول مرة
- حرق مقر البرلمان بطبرق
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أغسطس
- انفجار صهريج وقود في أوباري
- اشتباكات حاسمة بطرابلس بين موالين لحكومتي باشاغا والدبيبة
- تغير خارطة السيطرة في العاصمة
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سبتمبر
- تعيين “باتيلي” مبعوثا جديدا لليبيا
- البرلمان يعين بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا
- مصر تحتج علنا ضد حكومة الدبيبة
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أكتوبر
- توقيع مذكرات بين ليبيا وتركيا
- عقيلة والمشري يتفقان على المناصب السيادية وحكومة جديدة
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نوفمبر
- توتر بين أثينا وطرابلس
- قوة عسكرية تحاصر مقر مجلس الدولة
- البرلمان يقيل الحبري ويعين “البرعصي خلفا له
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ديسمبر
- تسليم “بوعجيلة” لأمريكا والدبيبة يرد
- ترسيم مصري أحادي للحدود البحرية
- البرلمان يتراجع عن قانون المحكمة الدستورية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
The post أبرز أحداث 2022.. انفجار في أوباري، وتسليم أبوعجيلة إلى واشنطن، والناظوري يزور طرابلس لأول مرة، وحرق مقر البرلمان appeared first on ليبيا الأحرار.
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