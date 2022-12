أبرز أحداث 2022.. انفجار في أوباري، وتسليم أبوعجيلة إلى واشنطن، والناظوري يزور طرابلس لأول مرة، وحرق مقر البرلمان

2022

ويليامز تقترح 24 يونيو موعدا للانتخابات



البرلمان يسمى “باشاغا” رئيسا للحكومة ويصدر التعديل الدستوري الـ12



حكومتان شرقا برئاسة باشاغا وغربا برئاسة الدبيبة حراك عسكري وتهديد بإغلاق النفط



إعلان القوة القاهرة جراء إغلاقات النفط لجنة الخمسة عن الشرق تعلق عملها



باشاغا يدخل طرابلس وينسحب بعد ساعات اندلاع اشتباكات في العاصمة إقالة أسامة جويلي



انتهاء صلاحية اتفاق جنيف فشل توافق عقيلة والمشري في جنيف وليامز تغادر منصبها إقالة صنع الله وتعيين بن قدارة



رفع القوة القاهرة الناظوري يزور طرابلس لأول مرة حرق مقر البرلمان بطبرق



انفجار صهريج وقود في أوباري اشتباكات حاسمة بطرابلس بين موالين لحكومتي باشاغا والدبيبة تغير خارطة السيطرة في العاصمة



تعيين “باتيلي” مبعوثا جديدا لليبيا البرلمان يعين بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا مصر تحتج علنا ضد حكومة الدبيبة



توقيع مذكرات بين ليبيا وتركيا عقيلة والمشري يتفقان على المناصب السيادية وحكومة جديدة



توتر بين أثينا وطرابلس قوة عسكرية تحاصر مقر مجلس الدولة البرلمان يقيل الحبري ويعين “البرعصي خلفا له



تسليم “بوعجيلة” لأمريكا والدبيبة يرد ترسيم مصري أحادي للحدود البحرية البرلمان يتراجع عن قانون المحكمة الدستورية

