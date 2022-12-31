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أبرز أحداث 2022.. انفجار في أوباري، وتسليم أبوعجيلة إلى واشنطن، والناظوري يزور طرابلس لأول مرة، وحرق مقر البرلمان

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

2022



  • يناير

    ويليامز تقترح 24 يونيو موعدا للانتخابات



  • فبراير

    البرلمان يسمى “باشاغا” رئيسا للحكومة ويصدر التعديل الدستوري الـ12



  • مارس

    •  حكومتان شرقا برئاسة باشاغا وغربا برئاسة الدبيبة
    •  حراك عسكري وتهديد بإغلاق النفط



  • أبريل

    •  إعلان القوة القاهرة جراء إغلاقات النفط
    •  لجنة الخمسة عن الشرق تعلق عملها



  • مايو

    • باشاغا يدخل طرابلس وينسحب بعد ساعات
    • اندلاع اشتباكات في العاصمة
    • إقالة أسامة جويلي



  • يونيو

    • انتهاء صلاحية اتفاق جنيف
    • فشل توافق عقيلة والمشري في جنيف
    • وليامز تغادر منصبها
    • إقالة صنع الله وتعيين بن قدارة



  • يوليو

    • رفع القوة القاهرة
    • الناظوري يزور طرابلس لأول مرة
    • حرق مقر البرلمان بطبرق



  • أغسطس

    • انفجار صهريج وقود في أوباري
    • اشتباكات حاسمة بطرابلس بين موالين لحكومتي باشاغا والدبيبة
    • تغير خارطة السيطرة في العاصمة



  • سبتمبر

    • تعيين “باتيلي” مبعوثا جديدا لليبيا
    • البرلمان يعين بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا
    • مصر تحتج علنا ضد حكومة الدبيبة



  • أكتوبر

    • توقيع مذكرات بين ليبيا وتركيا
    • عقيلة والمشري يتفقان على المناصب السيادية وحكومة جديدة



  • نوفمبر

    • توتر بين أثينا وطرابلس
    • قوة عسكرية تحاصر مقر مجلس الدولة
    • البرلمان يقيل الحبري ويعين “البرعصي خلفا له



  • ديسمبر

    • تسليم “بوعجيلة” لأمريكا والدبيبة يرد
    • ترسيم مصري أحادي للحدود البحرية
    • البرلمان يتراجع عن قانون المحكمة الدستورية

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

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قناة ليبيا الاحرار

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