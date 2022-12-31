الهنقاري: أفكرُ في وصفة لعلاج الأمراض الاجتماعية عند الليبيين

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن آكثر شي يفكر فيه هو وصفة العلاج للأمراض الاجتماعية المصاب بيها المجتمع الليبي التي أفرزت البشر الذين سببوا الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف “يصف تشيخوف الكاتب الروسي حال المجتمعات الفاشلة بدقة حينما قال :”ثمة ألف أحمق مقابل كل عقل راجح ، وألف كلمة خرقاء إزاء كل كلمة واعية ، تظل الغالبية بلهاء على الدوام، ولها الغلبة دائماً على العاقل”.

وتابع “فإذا رأيت الموضوعات التافهة تعلو في أحد المجتمعات على الكلام الواعي، ويتصدر التافهون المشهد، فأنت تتحدث عن مجتمع فاشل جدًا”.