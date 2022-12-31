الحكم المحلي: تسوية الأوضاع الوظيفية لـ 5000 موظف سابق بشركة النظافة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2022

أصدر وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي قرارات بتسوية الأوضاع الوظيفية لعدد 5000 موظف من الموظفين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزير أصدر 27 قرارا بتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات بواقع 5000 موظف، ليصبح إجمالي عدد قرارات التسوية 57 قرارا لعدد 8450 موظف.

ودعت وزارة الحكم المحلي كافه البلديات إلى ضرورة التعجيل بإرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفين بالبلديات لموظفي كل من (شركات الخدمات العامة سابقاً، موظفي القطاعات المنقولة، موظفي البلديات).