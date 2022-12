ليبيا – عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب ميلود الأسود، عزالدين أبوراوي، انتصار شنيب اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

الاجتماع بحث مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية من قبل حكومة الدبيبة في الوقت الذي أغلق فيه ملف قضية لوكربي .

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

Shares

The post لجنة العدل النيابية تبحث مستجدات تسليم حكومة الدبيبة للمواطن أبوعجيلة المريمي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية