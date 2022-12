وسط أزمة علاج الأورام.. وزارة الصحة تتحدث عن توطين العلاج داخليا

أكد وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح دعمهم الكامل لمعهد علاج الأورام بمصراتة، وحرصهم على حل مشاكل المركز وتوفير احتياجاته.

وقال بوجناح، في اجتماع مع مسؤولي المعهد، إن الوزارة تعمل على دعم المراكز الصحية والمستشفيات العامة لتعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.

هذا، وأكد المجتمعون ضروة توفير الكوادر الطبية لمعهد الأورام بمصراتة، ومعالجة الصعاب التي تواجه العلاج الإشعاعي.

يذكر أن الحكومة أطلقت، في نوفمبر الماضي، مشروع “شفاء” لتنظيم علاج السرطان في ليبيا، الذي يهدف إلى مكافحة السرطان، واتخاذ الإجراءات لتوطين علاج المرضى بالداخل، وإعداد قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات الضرورية من الأدوية والأجهزة اللازمة، بحسب إعلام الحكومة.

المصدر: وزارة الصحة

