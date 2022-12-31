الحكم المحلي بحكومة دبيبة: تسوية أوضاع 5 آلاف موظف في البلديات

قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بدر الدين التومي، حيث اتخذ 27 قرار بتسوية الأوضاع الوظيفية لـ 5 آلاف موظفا سابقا بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي قرارات التسوية أصبح 57 قرارا لـ8450 موظف.

ودعت وزارة الحكم المحلي كافه البلديات إلى ضرورة تعجيل إرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفي بالبلديات لموظفي كل من (شركات الخدمات العامة سابقاً، والقطاعات المنقولة، والبلديات).

وفي مارس الماضي، وجه وزير الحكم المحلي خطابا إلى عمداء البلديات بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالشركات العامة لخدمات النظافة والمتعينين بالبلديات.