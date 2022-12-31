لجنة العدل بمجلس النواب تبحث مستجدات تسليم أبوعجيلة

عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب اجتماعاً بديوان المجلس في بنغازي لبحث مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأميركية بعد أن جرى تسوية واغلاق ملف قضية لوكربي منذ سنوات.

وناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف.

يأتي ذلك بحسب ما صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.