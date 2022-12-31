حكومتنا: تواصل أعمال تطوير البنى التحتية في المنطقة الغربية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2022

تتواصل أعمال تطوير البنى التحتية في مناطق مختلفة من ليبيا سواء بمشروع مـزدوج العزيزية نالوت أو توسعة طريق عين زارة وادي الربيع.

وأكدت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية استمـرار أعمـال فتــح مسـارات جديدة وتـوريـد الأســاس الحبيبي لـبعض القطاعـات بمشروع مـزدوج (العزيزية، نالوت) وذلك ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

كما أعلنت شركة الأشغال العامة طرابلس، البدء بفرش طبقة الأسفلت الأولى للمرحلة الخامسة لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة، وادي الربيع، الممتدة من جزيرة القرقني إلى مثلث النادي الدبلوماسي.