ليبيا – قال المرشح الرئاسي فضيل الأمين إن المقاربة الحقيقية والمثلى هي التي تضع الشعب الليبي على عتبة الصناديق وأمام موعد جديد لإنتاج شرعية برلمانية منتخبة تستكمل المسار الدستوري.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “لا شرعيات وصاية انتقالية مؤقتة ومرتهنة تعيد إنتاج السلطة وتقاسمها مع جنرال وبيادق”.

