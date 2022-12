حفر الموت في ترهونة.. 268 جثة منتشلة حتى الآن والمأساة مستمرة

قالت رابطة ضحايا ترهونة إن عدد الجثث المنتشلة بلغ حتى الآن 268 جثة، منها 25 كانت أشلاء.

وأوضحت الرابطة في تقرير لها، أن عدد المقابر الجماعية بلغ 48 مقبرة، مضيفة أن عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن هو 95 مفقودا أغلبهم من مدينة ترهونة.

يشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع خروج مليشيا “الكاني” من المدينة.

هذا ويطالب أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها.

المصدر: رابطة ضحايا ترهونة

