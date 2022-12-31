وفاة 4 شباب في حادث مروري مروع بطرابلس

توفي أربعة شباب في حادث مروري مروع بطريق المطار في طرابلس، حسبما أكدت مديرية أمن المدينة في بيان اليوم السبت.

وقال البيان إن الشباب الأربعة كانوا في مقتبل العمر، ولقوا مصرعهم عند الإشارة الضوئية بطريق المطار نتيجة فقدان السيطرة على عجلة القيادة. وانقلبت السيارة بهم، وفق ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم “رئيس عرفاء أول” رحيل بركة.

وتكررت الحوادث المرورية في طرابلس خلال الفترات الماضية نتيجة السرعة المفرطة، ولذلك تدعو المديرية السائقين إلى اليقظة والانتباه في السرعة، لكي لا يعرضوا أنفسهم والآخرين إلى الخطر.