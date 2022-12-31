اتحاد كرة القدم يهدد بالإنسحاب من بطولة الشان بالجزائر

هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالجزائر الشهر القادم بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام.

وقال الاتحاد في بيانا نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك جاء فيه أيضا أن إيقاف الحساب البنكي تسبب في عدم تسديد مستحقات الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الفرنسي “مارتنيز” والذي يلتزم معه اتحاد الكرة بعقود موثقة من فيفا قد تجعله يلجأ إلى القضاء في حال عدم إستلام مستحقاته، مضيفا أن موظفي الاتحاد لم يستلمو مرتباتهم أيضا و هددو بالأضراب عن العمل حتى تسوية الأمور المالية الخاصة بهم.

وأضاف البيان «رغم قناعتنا بأن هذه الدعاوي لازالت منظورة أمام المحاكم العادية ولم تصدر أحكاماً نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح الفيفا وتوجيهاته. إلا إننا نتفاجأ باتخاذ إجراءات سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد مؤقتا تنفيذا لرغبات من يسعونا لتحقيق غايات خاصة وليس تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الكرة الليبية».

وأشار البيان أنه لأهمية وحساسية لعبة كرة القدم وضمان استمرارها على المستوى المحلي والخارجي بدون عوائق خاصة وأن المهتمين بهذه اللعبة في ليبيا يقدرون بالآلاف وللمحافظة على استمرار نشاط الاتحاد داخليا وخارجيا، ولخطورة الوضع الراهن الذي قد ينعكس على الوسط الرياضي. تحمل كافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية ما يترتب عن هذه الإجراءات من تداعيات قد تحرم شبابنا الرياضي من نشاط مسابقاته داخليا وحرمان بلدنا من التواجد الفاعل في المحافل الأفريقية والدولية وحرصاً منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل كافة الجهات المسؤولة التي يهمها مصلحة البلاد ورياضة كرة القدم خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان استمرار نشاط الاتحاد داخلياً ومشاركة منتخباتنا وفرقنا الليبية بالخارج.. والله ولي التوفيق والسلام عليكم.