إنشاء سوق للباعة المتجولين في طرابلس

العنوان-طرابلس

بحث عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، ومدير مديرية الحرس البلدي طرابلس، العميد رمزي هدية، إنشاء سوق خاص للباعة المتجولين وسط المدينة وإصدار تراخيص لهم.

وتناول الاجتماع وفق بيان البلدية بالخصوص وضع الباعة المتجولين داخل العاصمة وميدان الشهداء، وذلك من أجل إيجاد حلول لهذه الشريحة و تنظيم عملهم.

وأشار عميد البلدية إلى الحرص على إيجاد حلول و إنشاء سوق خاص يخصص كمكان لمزاولة أعمالهم وسط المدينة.

وقال العميد هدية إن مديرية الحرس البلدي ترحب بهذه الخطوة على أن تجري بشكل منظم وتحت متابعة المديرية من حيث اختصاصات الحرس البلدي.