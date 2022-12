ليبيا – رأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين أن زيادة الرواتب لا معنى لها في ظل انخفاض القوة الشرائية للدينار، موضحًا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها ليبيا هي عرض النقود التي تفوق المعدلات الطبيعية مع زيادة المرتبات.

أبو لسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: “إن زيادة المرتبات جاءت لإسكات الناس عن تخفيض قيمة العملة بنسبة 70%”.

