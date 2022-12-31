البركي: تحركات الرئاسي تلحقها شبهة البقاء في السلطة

أكد وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية الأسبق، عبد الرحيم البركي، أن المجلس الرئاسي، فشل في المهام المكلف بها.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر” إن اكتفاء المجلس الرئاسي بمتابعة المشهد الليبي قرابة العامين، دون احترام التعهدات التي التزم بها في فبراير 2021م لن تعطي لأعضائه اليوم فرصة القيام بدور المنقذ والمصلح للبلاد”.

وأضاف أن “تحرك الرئاسي المحلي والدولي تلحقه شبهة البقاء في السلطة، ناهيكم عن ضعف الثقة بينه وبين مجلسي النواب والدولة”.

وأشار إلى أن “المسار الأمني المتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية، ومسار المصالحة الوطنية، والانتخابات هذه أهم ما تعهد بإنجازه المجلس الرئاسي أمام المجتمع الدولي قبل الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، لكن لم تتجاوز نسبة الإنجاز 0%”، متسائلا: “فهل أُوحِيَ للرئاسي اليوم؟ أم أنه استشعر خطرا يهدد بقائه؟”.