ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

31 December, 2022

أكد نجل شقيق أبوعجيلة مسعود المتهم في قضية لوكربي، عبدالمنعم المريمي أن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، لم تقدم أي مساعدات لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية لعائلة أبوعجيلة.

وقال المريمي في تصريحات تلفزيونية، إنه بعد رفضهم التواصل مع وفد من حكومة الوحدة لم يتدخل السفير أو القنصل في الولايات المتحدة ولم يقم بالتواصل مع أبوعجيلة للاطمئنان عليه كون ذلك مسموحا به في القانون الأمريكي، على حد قوله.

وأضاف المريمي أنهم بصدد فتح صندوق جمع التبرعات لتغطية مصاريف فريق المحاماة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين والجهات أبدت استعدادها لتقديم المساعدة.