الدغيس: مخاوف الناس من الفيروس المخلوي مبالغ فيها.. وإغلاق بعض المرافق التعليمية غير مطلوب

ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة العلمية بمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن تأثير الخوف من جائحة كورونا خلال العامين الماضيين ألقت بظلالها مع انتشار الانفلونزا الموسمية في البلاد.

الدغيس وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأى أن مخاوف الناس من الفيروس المخلوي مبالغ فيها رغم أن الفيروس قد اكتشف قبل سبعين عامًا، مؤكدًا أنه لا صلة بين انتشار الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وأضاف: “التحاليل المختبرية لعينات من الحالات، أوضحت أن 80% منها مصابة بالإنفلونزا الموسمية، فيما لم تتجاوز الإصابات بالفيروس المخلوي 10%”.

ووصف الدغيس إجراءات الإغلاق ببعض المرافق التعليمية بأنها غير مطلوبة، منوهًا إلى أن الإجراءات الاحترازية الأساسية هو ما يتطلبه الموقف، وفق قوله.

