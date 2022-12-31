ليبيا.. ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 1.7 مليون دينار في العزيزية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 1.7 مليون دينار.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن القصة بدأت ببلاغ عن وقوع جريمة سرقة لمبلغ مالي يقدر بمليون و700 ألف دينار من شركة بالسوق الاستثماري الكريمية في 22 ديسمبر الجاري، ليتم جمع المعلومات حول الواقعة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بإشراف مباشر من قبل مدير أمن الجفارة وتكليف رئيس وحدة البحث الجنائي العزيزية والاعضاء التابعين له بشأن التحري عن المشتبهين، وفق بيان صادر عن الداخلية.

وأوضح البيان، أن الجهات الأمنية في الجفارة بالتعاون مع عنصر أمن في العزيزية من ضبط شخص متهم في واقعة السرقة والذي يدعى «ع، ع، م، س» والملقب بحسن التشادي وهو سوداني الجنسية مواليد 1983.

المتهمون في النشكيل العصابي

واعترف رئيس التشكيل العصابي بسرقة المبلغ المالي، وارتكابه السرقة رفقة خمسة أشخاص أخرين وهم:

▪️المدعو «أ، ال» نيجيري الجنسية.

▪️المدعو « إ، ال» نيجيري الجنسية

▪️المدعو «ح، و، أ»، يعمل بمقر الشركة التي تعرضت لواقعة السرقة .

▪️المدعو “إل” خبير أكسجين بالشركة، والمدعو «أ، ال».

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى استرجاع جزء من المبلغ المسروق 365 ألف دينار، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، ولازال البحث جاري لضبط باقي المطلوبين.