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كويدير: جلسة النواب القادمة ستناقش دعوة المجلس الرئاسي لاجتماع غدامس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

صرح عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، إن جلسة مجلس النواب القادمة بعد غد الإثنين سنناقش دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لاجتماع في يناير المقبل.

وقال كويدير في تصريح صحفي إن “مبادرة المجلس الرئاسي خطوة جيدة، وأي دعوة تجمعنا بمجلس الدولة يجب التجاوب معها لتحسين الوضع السياسي وحل الأزمة”.

وأضاف: “سنناقش في الجلسة المقبلة تطورات المشهد السياسي وقوانين عدة منها قانون توحيد المرتبات”.

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قناة ليبيا الحدث

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