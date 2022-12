الشريف: البعثة الأممية تدعم الطامحين للبقاء في السلطة

ليبيا – أكد المحلل السياسي فيصل الشريف أن الليبيين يريدون انتخابات تخلصهم من كل الموجودين في المشهد السياسي دفعةً واحدة، لكن من يقبعون على الكراسي يريدون الاستمرار في السلطة والبحث عن صفقات تبقيهم وليس انتخابات تزيلهم.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، علق على نفي البعثة الأممية قيام المبعوث عبد الله باتيلي بالتخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة، بالقول: “جيد جدًّا أن البعثة نفت هكذا تسريبات وهمية تفتقد لأي أسس واقعية أو منطقية تدعمها، وهي إنما تدعم الطامحين للبقاء في السلطة وهم المستفيدون من الترويج لأي حلول تخدم بقاءهم”.

