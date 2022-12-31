وزير التخطيط والمالية: قيام الدبيبة بالإبقاء على مبلغ 16 مليار ورفض ترحيلها جريمة جسيمة وخرق اخر للقانون المالي

أخطر وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بالجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي أرتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بتاريخ 2022/12/28 م، والتي تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين، إذ أنه قام بإصدار قراره رقم (2022/601) القاضي بتعلية مبلغ يزيد عن (16.500,000,000.000 د.ل) ستة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني يجيزها، وذلك بقصد التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة، وذلك بحجة تغطية مصروفات التنمية المتعاقد عليها من قبل حكومته فاقدة الشرعية.

وأوضح حماد، في كتابه، إن البواقي من الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية (نهاية ديسمبر) يجب توريدها إلى حساب الاحتياطي العام (هذا في حالة وجود ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية فما بالك في حالة عدم وجود ميزانية معتمدة من جهة الاختصاص)، بمعنى عدم جواز خصم أي مصروفات على الميزانية بعد انقضاء السنة المالية، وهذه هي القاعدة والأساس العام في تنفيذ الميزانية العام، وهو الأصل الذي أقره المشرع في المادة (7) من قانون النظام المالي للدولة.

كما أوضح، “إلا أن المشرع أجاز الخروج على هذه القاعدة (قاعدة وجوب توريد بواقي اعتمادات الميزانية التي انقضت سنتها المالية إلى حساب الاحتياطي العام)، وذلك بجواز ترحيل بواقي الاعتمادات الخاصة بمراحل تنفيذ مشروعات التنمية التي لم يكتمل إنجازها خلال السنة المالية إلى ميزانية السنة التالية، حتى يتم انجاز العمل في حدود التكاليف الكلي المعتمدة له”.

وتابع: “وفقا للحكم المقرر بموجب المادة (27) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، فإنه يشترط لمشروعية ترحيل البواقي، أن يكون قد تم فعليا الشروع في تنفيذ مراحل المشروعات خلال السنة المالية، وإن الترحيل خاص بالمراحل التي لم يتسنى استكمال إنجازها، مع ضرورة أن تقدم الجهة المعنية طلب الموافقة على الترحيل إلى وزارة التخطيط والمالية في موعد تقديم تقديرات مشروع الميزانية، اما بالنسبة لاعتمادات مراحل المشروعات التي لم يشرع أصلا في تنفيذها خلال السنة المالية، فتلغى مالم يقدم طلب بترحيلها في الميعاد المشار إليه أعلاه”.

وأضاف: “إن غاية المشرع من إقرار هذا الاستثناء هو إعطاء الضوء الأخضر للحكومة بمباشرة الإجراءات المالية للصرف على المراحل المتبقية من تنفيذ المشروعات التي لم يتسنى الانتهاء من إنجازها خلال السن المالي كما هو مخطط لها مسبقا”.

وتابع: “إن الدارس والمتتبع للميزانيات المتلاحقة خلال سنوات طويلة في الدولة الليبية، سيلاحظ بوضوح أن بواقي الاعتمادات التي سبق وتمت تعليتها لا تمثل إلا نسبا ضئيلة، سواء إذا ما تم مقارنتها بالمبالغ المصروفة فعليا على المراحل المنجزة، او بحجم الاعتمادات الكلية المقررة بالميزانيات العامة، فهي في جميع الأحوال لم تصل إلى المليارات على الإطلاق كما هو في واقعة الحال، مما لا يدع مجالا للتفسير بأن اللجوء إلى عملية التعلية بهذه الكيفية التي عليها ما هو إلا خطوة في طريق العبث وضياع المال العام، وتسهيل صرفه وتبذيره، بل اختلاسه وسرقته، واستخفاف بالقواعد والأصول المالية والمحاسبية التي أقرتها التشريعات – بمختلف مستوياتها – لتنظيم إنفاق الأموال العامة، والغايات التي تهدف إلى تحقيقها لغرض المحافظة عليه وصيانته، والمتمثلة في حظر الانفاق من الاعتمادات المدرجة بالميزانية لمجرد استنفاذها”.

واستكمل: “هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإقدام على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء مفضوحين للبحث عن حجة يتستر بها لإخفاء وضع اليد على المخصصات بمشروعات وهمية لا وجود لها من الأساس على أرض الواقع، على أن يتم إعادة تدوير وتوزيع هذه المبالغ على مشروعات وبرامج يخطط لها في متسع من الوقت خلال السنة المالية القادمة لإضفاء المشروعية على عملية الإنفاق”.

وأضاف: “ومما يجب اثارته بصدد التطرق إلى هذه الجريمة أيضا، هو السبيل الذي تسنى للحكومة معدومة المشروعية بموجبه الحصول على التمويل المالي، حيث لعبت المؤسسة الوطنية للنفط دورا محوريا مخالفا للقانون فيه، وذلك بتغذي حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطني منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، وهي بذلك قد ضربت عرض الحائط بكل التعليمات المتكررة الصادرة إليها من الجهات المختصة بحظر تحويل أي مبالغ إلى حكومة انتهت ولايتها، ولعل أبرز التعليمات التي صدرت إليها من رئيس مجلس النواب، وبالتالي فانه أمام الاستمرار في هذا التعدي السافر على المال العام، والذي صار نهجا اعتياديا تسلكه المؤسسة الوطنية للنفط في تعاطيها مع الأرصدة المؤتمن عليها، كان لزاما على وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أن تحذر إلى اضطرارها للجوء باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية، بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتج عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسس، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير، وتوجيه الإيرادات المحصلة إلى حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض”.

وتابع: “كما وجب اخطاركم بالإضافة إلى ما سبق، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أصدر قراره رقم (2022/1046) بتاريخ 2022/12/21 م، يقضي بمناقلة مبلغ يزيد عن مائة مليون دينار من مخصصات بعض الجهات بالباب الثاني إلى مخصصات جهات أخرى، والملفت للانتباه في هذا الأمر بالنظر إلى حجم مبلغ المناقلة، وتاريخها الذي تمت فيه ولم يفصله عن انتهاء السنة المالية سوى بضع أيام، إلا تصنيفه سوء إدارة للمال العام، والشروع في استنفاذه بدون مبرر وتسهيل إهداره، لاسيما وإن التوجيهات والارشادات التي تصدر بشكل متكرر من كافة الجهات الرقابية تقضي بإيقاف أي مناقلات خلال الأيام الأخيرة من انقضاء السنف المالية، لان غايتها ستكون الصرف لمجرد الصرف واستنفاذ المخصصات بدون مبرر مشروع، ومخالفة مبدأ التدرج في الصرف خلال العام المالي”.

وتابع: “وتأسيسا على أحكام التشريعات الجنائية التي تقرر أشد العقوبات لكل من تسول له نفسه تعريض الأموال العامة للضياع، علاوة على التشريعات الأخرى المنظمة لعمل الجهات الرقابية والصلاحيات الممنوحة لها في هذا الخصوص، ولذلك وجب علينا اخطاركم بهذه الوقائع، أملين تفضل كل منكم – اختصاصه ـ فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبي ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها انفا، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين”.