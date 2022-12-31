ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

31 December, 2022

أكد رئيس المجلس الأعلى ورشفانة والمترشح الرئاسي د. المبروك محمد أبو عميد أنه يتم العمل حاليا مع عدد كبير من الوطنيين في ليبيا على الدفع باتجاه أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء زمام الأمور في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف أبو عميد، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم السبت، أن هذا التوجه يلاقي ترحيبا كبيرا جدا من الليبيين حتى أن عددا من المناطق بدأت في التحرك فعليا في الغرض.

وشدد على أن هذا التوجه هو أقصر الطرق للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا، داعيا في الأثناء جميع الليبيين إلى التحرك ودعم هذا الاتجاه ورفض التدخلات الخارجية في شؤون بلادهم.

وفي سياق متصل، قال أبو عميد إن ما يحدث اليوم هو صراع داخلي وخارجي كبير بشأن الملف الليبي.

واعتبر أن الجميع يعمل لتحقيق أهدافه ولا نية صادقة لمتصدري المشهد الليبي في إيجاد حل للأزمة إلا إذا كان هذا الحل يضمن بقائهم في السلطة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تسعى إلى تنصيب شخصية تحقق مصالحها أو إلى استمرار الأزمة ولا تهمها معاناة الشعب الليبي.