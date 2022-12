ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي مناقشة المختنقات التي تواجه الإنفاق العام لعام 2022، وتوقعات الإنفاق العام للعام 2023، والسياسات الممكن اتباعها لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية.

Shares

The post الكبير يبحث مع لجنة التخطيط والمالية النيابية سبل إنعاش الاقتصاد الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية