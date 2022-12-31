السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالعام 2023: نتمنى تعزيز الشراكة القوية

وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا التهنئة إلى الليبيين لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية “تعزيز الشراكة القوية” بين البلدين.

وتحدث السفير ريتشارد نورلاند باللغة العربية في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، قائلًا: “كل عام وأنتم بخير من ليبيا”.

وشارك في التهنئة عدد من العاملين والعاملات في السفارة، بينما قال نائب السفير الأميركي ليزلي أوردمان إن العام 2022 كان عاما مليئا بالمساهمات، في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والتنمية الاقتصادية والمشاركة المدنية في جميع أنحاء ليبيا.

وأضاف: “بينما نتجه نحو عام جديد، نتطلع إلى زيادة تعزيز الشراكة القوية مع الليبيين على الصعيد الوطني وخلق مستقبل مستقر ومزدهر لبلدكم”.