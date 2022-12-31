العرفي: المشري سيلتقي عقيلة في القاهرة قبل اجتماع غدامس

كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي عن أن رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة الاستشاري خالد المشري سيلتقيان قبل يوم 11 يناير المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال العرفي في تصريح صحفي: “ليس من دور المجلس الرئاسي لعب دور المرشد، والتقريب بين مجلسي النواب والدولة”.

وأضاف أن المجلس الرئاسي لم يستطع حلحلة ملف المُصالحة الوطنية، ولا أن يلعب دور القائد الأعلى، ولم يكن موفقًا في الخارج في قضية “بوعجيلة مسعود”.

وأشار إلى أن جلسة مجلس النواب الاثنين المُقبل، ستناقش ما توصل إليه “النواب والدولة” بشأن التوافق على القاعدة الدستورية، والنقاط الخلافية التي أصبحت عقبة.